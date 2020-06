Calciomercato Juve, Arthur è sempre più vicino

Le telenovele estive eravamo abituati a leggerle sui giornali di gossip: da qualche anno invece anche il calciomercato è una storia che si sviluppa a puntate. Quella che potrebbe portare Arthur alla Juventus, si arricchisce di nuovi capitoli.

Ultime Juventus, il Barcellona mette in difficoltà anche Setien per Arthur

Stamattina su Tuttosport rimbalzano altre fonti dalla Spagna, secondo cui la Juve è in pressing e lo stesso il Barça. Le due società sono d’accordo praticamente su tutto, manca solo il sì del brasiliano. Che potrebbe arrivare presto qualora a Barcellona il campo per lui continuasse a restare un’incognita. L’altro giorno si è infortunato De Jong: in tempi normali, sarebbe stata la garanzia di permanenza per l’ex Gremio, vista la necessità materiale di coprire tanti incontri ravvicinati in poco tempo.

In realtà, la società potrebbe impuntarsi al punto tale da mettere in difficoltà il proprio tecnico, Quique Setien, al punto tale da imporgli di non schierare Arthur nemmeno con l’emergenza infortuni. Athletic Bilbao e Celta Vigo saranno i prossimi banchi di prova: se nemmeno in queste due partite Arthur dovesse trovare spazio, allora è possibile che si decide a dire finalmente sì alla Juventus.

Arthur alla Juve, Pjanic e De Sciglio al Barcellona: i dettagli

Non c’è altra soluzione. I due club hanno imbastito una trattativa perfetta, capace di portare giovamento sia dal punto di vista economico (entrambe realizzerebbo una plusvalenza importante, capace di dare aria ai rispettivi bilanci) che tecnico. Il sì di Pjanic è già arrivato (stipendio in doppia cifra, contratto quadriennale), quello di De Sciglio arriverebbe in fretta. Manca solo l’ok di Arthur, pressato da ambo i lati.