Calciomercato Inter Zapata Sensi | L’Inter di Antonio Conte continua la rincorsa a Juventus e Lazio ma intanto inizia a costruire per la prossima stagione. Le idee non mancano ma c’è da capire prima il futuro di alcuni campioni. Lautaro Martinez è corteggiato dal Barcellona e potrebbe dire addio, ma chi lo sostituirà?

Calciomercato Inter, Zapata nel mirino

Oggi è tornato in campo più agguerrito che mai: doppietta sontuosa per il 4-1 al Sassuolo. Duvan Zapata non ha dimenticato come si segna, nonostante i tre mesi lontano dal campo ed è tornato con prepotenza al centro dell’attacco di Gasperini. L’Inter lo segue da mesi e per la prossima stagione potrebbe pensare di acquistarlo, soprattutto se Lautaro Martinez dovesse andare via. Stando a quanto riporta calciomercato.it, l’Inter starebbe pensando di mettere sul piatto Stefano Sensi che tra qualche settimana sarà riscattatto dal Sassuolo.

Leggi anche – Calciomercato Inter, Marotta annuncia il futuro di Lautaro Martinez

Inter, per Duvan si pensa allo scambio con Sensi

Il centrocampista si è nuovamente infortunato e l’Inter non pensa di poter puntare ancora su di lui per il futuro. Per Conte si è dimostrato imprescindibile quando è stato bene ma i nerazzurri hanno bisogno di un calciatore integro per avere possibilità di gareggiare in tutte le competizioni. Il suo agente, Beppe Riso, dopo aver stabilito il riscatto dell’Inter, potrebbe entrare in trattativa con gli altri nerazzurri della Lombardia per capire la fattibilità dell’affare.