Calciomercato Inter, Skriniar nel mirino PSG e Real Madrid

Calciomercato Inter: continuano le avance per il centrale slovacco

Calcio Mercato Inter Skriniar | Il mercato di Serie A si fa sempre più infuocato, e in queste ultime settimane le big del nostro campionato hanno cercato di portarsi avanti in vista della prossima stagione. L’Inter in particolare sta facendo grandi movimenti ultimamente, e non solo in entrata, ma anche in uscita: ci sono diversi giocatori nel mirino del big, e tra questi ovviamente sia Lautaro Martinez che Skriniar. Mentre per il primo ci sono diverse idee (vedi Barcellona), per il secondo la situazione è un po diversa.

Lo slovacco nel corso degli ultimi due anni ha raccolto tante estimatrici, e tuttora pare che siano coinvolte due big in corsa: il PSG e il Real Madrid. La squadra parigina lo avrebbe identificato come il perfetto erede di Thiago Silva, mentre i Blancos vorrebbero ringiovanire un po il reparto difensivo. Due pretendenti che fanno paura, e che potrebbero assaltare il centrale da un momento all’altro.

News Inter: prezzo fissato per Skriniar

Il futuro di Skriniar è ancora molto incerto, e nella prossima sesione di mercato potrebbero esserci diversi colpi di scena. I nerazzurri vogliono blindarlo ad ogni costo, e pare che il prezzo sia già stato fissato: 80 milioni di euro potrebbe essere la richiesta di Marotta.