Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, è tornato al gol nella giornata di ieri contro la Sampdoria, valida per il recupero della 25a giornata di Serie A. Il calciatore pare si sia ritrovato dopo una semifinale con il Napoli molto deludente, ma le voci di un suo approdo al Barcellona non si sono spente, anzi. Il talento argentino spera ancora che la trattativa possa chiudersi per il meglio e ad agosto potrebbe arrivare l’ok definitivo.

Inter: Lautaro Martinez vuole solo il Barcellona

Il pressing per l’attaccante classe 1997 da parte del Barcellona va avanti da mesi ormai. Il club catalano ha convinto il gioiello dell’Inter al trasferimento in Liga, anche grazie ad una presunta telefonata di Leo Messi, connazionale di Lautaro. L’intenzione del club spagnolo è quella di chiudere per il suo acquisto per una cifra massima di 70 milioni di euro più una contropartita tecnica, in questo caso il cartellino di Junior Firpo. Il terzino piace a Marotta, ma la distanza con l’Inter resta sulla cifra economica cash, i nerazzurri chiedono almeno 90 milioni di euro. I catalani non intendono andare oltre e ora aspettano solo agosto.

Inter: ora Lautaro Martinez rinnova, c’è la data

Gli spagnoli sono sicuri di chiudere dopo aver incassato il sì del giocatore. Come riportato da Mundo Deportivo il suo arrivo potrebbe avvenire anche ad agosto. Il Barcellona attende la fine della stagione per riproporre l’offerta all’Inter e giocarsi la carta Lautaro Martinez. Sarà il calciatore a fare pressing alla società per una cessione. Il calciatore in Spagna firmerà un contratto di circa 10 milioni a stagione, rispetto 1,5 milioni che percepisce all’Inter.