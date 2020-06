Calciomercato Fiorentina, il nome nuovo per la difesa è Andersen

Nonostante le non poche difficoltà per arrivare a Thiago Silva, la dirigenza viola ha messo gli occhi su Joachim Andersen.

Mercato Fiorentina, Andersen potrebbe ritornare in Serie A

Daniele Pradè ci riprova. Dopo averlo portato alla Sampdoria nel 2017 (dove è rimasto per due stagioni) il direttore sportivo viola sta tentando di riportarlo in Italia. Stiamo parlando di Joachim Andersen, vecchia conoscenza del calcio italiano, ora in forza all’Olimpique Lione, in Francia. Difensore centrale danese, bravo a giocare in marcatura nell’uno contro uno. Ha ben impressionato nel campionato di Serie A quando ha vestito la maglia blucerchiata, tanto da attirare le attenzioni del club francese e che gli ha fatto disputare la Champions League. Potrebbe durare solo un anno l’avventura in terra francese per il nazionale danese.

L’ex allenatore del Milan, Marco Giampaolo (che già lo aveva allenato proprio in Liguria), aveva individuato in lui il giocatore perfetto per la difesa rossonera, ma non se ne fece più nulla. Il grande sogno per il presidente Rocco Commisso si chiama Thiago Silva, in scadenza con il Paris Saint Germain, ma l’elevato ingaggio del calciatore ha bruscamente rallentato la trattativa. Per il difensore brasiliano probabile futuro in Premier League dove ad attenderlo c’è il suo ex tecnico, Carlo Ancelotti, pronto a fargli sposare la causa Everton.

