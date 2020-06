Calciomercato Bologna, l’entourage di Palacio: “A breve il rinnovo” – [ESCLUSIVA]

Calciomercato Bologna Palacio Rinnovo | Questa sera contro la Juventus, Rodrigo Palacio toccherà quota 507 presenze in carriera con i club, con 180 gol e 90 assist all’attivo. Lo scorso 5 febbraio ha compiuto 38 anni ma è ancora la mina vagante della Serie A e la garanzia per Sinisa Mihajlovic, che in questa stagione lo ha utilizzato in 25 partite sulle 26 disputate sino ad ora. El Trenza di Bahía Blanca da tre stagioni è la punta di diamante del Bologna e potrebbe esserlo anche in futuro.

ESCLUSIVA – Calciomercato Bologna, Palacio verso il rinnovo: parla il suo entourage

Ha il contratto in scadenza a giugno 2020, tra 8 giorni, ma la sensazione è che rinnoverà ancora e continuerà a deliziare gli occhi dei tifosi del Bologna e di tutta la Serie A. Il club diu Joey Saputo ha intenzione di lottare per un posto in Europa, che ad oggi dista solo 5 punti, e continuare il suo percorso di crescita. Dopo l’ufficialità del rinnovo di Sinisa Mihajlovic, dunque, toccherà a Rodrigo Palacio estendere il suo contratto con i felsinei. Per capirne di più, noi di calciomercato24.com, abbiamo contattato in esclusiva l’agenzia che si occupa di gestire gli affari de El Trenza (la GG11 s.r.l. di Gabriele Giuffrida) che ha rassicurato i tifosi del Bologna sul rinnovo del numero 24.

Rodrigo ha il contratto in scadenza tra 8 giorni. Ci sono stati passi in avanti per il rinnovo? “Sì, speriamo che sia questione di poco tempo, siamo molto ottimisti riguardo il suo rinnovo“.

Nonostante l’età che avanza è ancora la punta di diamante del club: trovare un accordo è stato semplice? “Rodrigo si trova benissimo al Bologna e ha un ottimo rapporto con la città. La società lo stima molto, ci sono tutte le condizioni per proseguire“.

Dopo l’addio cosa farà Palacio?

Rodrigo Palacio, dunque, smetterà con il calcio giocato alla soglia dei 40 anni ma le idee per il post-campo non sono ancora chiare. All’agenzia di Gabriele Giuffrida, abbiamo chiesto anche se nel nuovo contratto ci sarà un’opzione per un futuro da dirigente all’interno della stessa società bolognese ma per il momento si penserà prima (e solo) al campo e sarà il tempo a dire se il rapporto tra Palacio e il “suo” Bologna continuerà anche con altre vesti.

“Per il momento l’offerta riguarda solo il campo e solo la prossima stagione. Non sappiamo cosa succederà”.

A cura di Salvatore Amoroso