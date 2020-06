Mercato Atalanta, ufficiale: Pasalic è tutto neroazzurro

L’Atalanta ha riscattato definitivamente dal Chelsea il centrocampista croato, che ora è completamente un giocatore della ‘Dea‘.

Calciomercato Atalanta, riscattato Pasalic

Gioia in casa Atalanta. Dopo la roboante vittoria di ieri sera contro il Sassuolo per 4-1, la dirigenza bergamasca ha ufficializzato, pochi minuti fa, il riscatto di Mario Pasalic dal Chelsea. Può ora considerarsi, a tutti gli effetti, un calciatore neroazzurro.

Su Twitter la società ha cosi dichiarato: “#SuperMario resta con noi! Il centrocampista croato acquistato a titolo definitivo!“. L’ex Milan ha avuto un ottimo impatto nello scacchiere di Gasperini, che lo ha saputo valorizzare alla grande, visto i 15 gol ed i 13 assist in 75 presenze con la maglia della ‘Dea‘.

Bella prova del numero 88 nel match contro il Sassuolo

L’ultima partita ufficiale dell’Atalanta è datata 10 marzo 2020, in Champions League contro il Valencia. Vittoria in terra spagnola per 4-3 e passaggio ai quarti di finale della massima competizione europea. Per essere una esordiente mica male. Poi lo stop causa Coronavirus. Ieri sera è ripartita la Serie A anche per la società di Percassi. Gol e prestazione convincente per gli uomini di Gasperini (quest’ultimo espulso e squalificato per una giornata). Autore di una grande prova proprio il centrocampista croato che ha sostituito degnamente Josip Ilicic, che non ha preso parte alla sfida perché infortunato. Peccato per l’ammonizione, era diffidato e sarà costretto a saltare la grande sfida contro la Lazio.