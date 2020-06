Calcio in lutto: è morto Pierino Prati, ex di Milan e Roma

Calcio Pierino Prati | E’ morto Pierino Prati, ex calciatore di Milan, Roma e Fiorentina. L’ex attaccante era malato da tempo. E’ stato campione d’Europa con la Nazionale italiana nel 1968 e finalista mondiale nel 1970.

Visualizza questo post su Instagram Riposa in Pace Grande Pierino 🙏🙏💛❤️ Un post condiviso da Bruno Conti (@brunoconti7) in data: 22 Giu 2020 alle ore 12:05 PDT

Serie A in lutto: morto Pierino Prati

La notizia è stata data per primo da Bruno Conti, ex stella della Roma e compagno di Pierino: “Riposa in pace Grande Pierino“. E’ stato questo il messaggio dell’icona giallorossa per il suo vecchio amico. Tutta la redazione di calciomercato24.com si stringe intorno al dolore della famiglia Prati.

Con i giallorossi ha giocato dal ’73 al ’77 totalizzando 82 presenze e 28 gol. È stato campione d’Europa con la Nazionale nel 1968 e finalista mondiale nel 1970. Il cordoglio di Bruno Conti su Instagram: “Riposa in pace”. Nato a Cinisello Balsamo nel dicembre del 1946, è sportivamente cresciuto con la maglia del Milan. Dopo una breve parentesi nel 1966 (2 presenze), ha vestito il rossonero dal 1967 al 1973, giocando 141 partite e segnando 72 reti. Nella sua carriera anche Salernitana, Savona, Roma, Fiorentina e Rochester Lancers. Aveva successivamente intrapreso la carriera da allenatore sulle panchine di Lecco, Solbiatese, Sporting Bellinzago e Pro Patria.