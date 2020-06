Clamoroso quanto stia accadendo in questi ultimi mesi a Carlo Ancelotti. L’ex tecnico del Napoli è stato esonerato lo scorso dicembre dopo un’inizio di stagione molto deludente per poi tornare in Premier League. Dopo l’avventura al Chelsea negli scorsi anni, il tecnico è tornato in Inghilterra per firmare con l’Everton. Ora però nuovi problemi, questa volta piuttosto gravi. Pare che sia stato accusato per evasione fiscale.

Calcio – Ancelotti accusato di evasione fiscale

Accuse molto gravi che arrivano dalla Spagna rivolte all’ex manager del Real Madrid. Pare che ai tempi di Madrid, tra il 2013 e 2015, Carlo Ancelotti avrebbe evaso il fisco per una grossa cifra, si parla di circa 1 milione di euro. Adesso pare che possa partire l’inchiesta per far si che il tecnico paghi quanto non fatto negli anni precedenti.

A rivelare la notizia è stato uno dei giornali più importanti spagnoli, Marca, che scrive della denuncia presentata dalla procura spagnola al Ministero del Tesoro riguardo i reati fiscali di Carlo Ancelotti degli anni in cui sedeva sulla panchina del club spagnolo di Florentino Perez. Al Real Madrid, Carlo Ancelotti, è stato tra il 2013 e 2015 e secondo le indagini, avrebbe evaso una cifra di 1.062.079 euro. grazie ai guadagni attraverso i diritti d’immagine mai dichiarati.