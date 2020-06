Bologna Juventus Formazioni Ufficiali | Dopo il ko all’Olimpico di Roma contro il Napoli per la finale di Coppa Italia, la Juventus va in trasferta a Bologna per tenere la testa della classifica e continuare la scalata verso il nono scudetto di fila.

Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali

Maurizio Sarri opera dei cambi rispetto alle ultime uscite. In difesa non ci sarà Alex Sandro per l’infortunio che lo terrà fuori dal campo per qualche settimana: al suo posto De Sciglio. Out anche Douglas Costa, parso meno in forma rispetto al solito nelle gare contro Milan e Napoli. Al suo posto Federico Bernardeschi, titolare nel tridente con Dybala e Ronaldo.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg Soriano; Orsolini, Sansone; Barrow

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, De Sciglio; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala; Ronaldo. All. Sarri.

Bologna – Mihajlovic ha rinnovato, Palacio quasi

Intanto per il Bologna che sogna l’Europa è stato ufficializzato il rinnovo di Sinisa Mihajlovic che anche in questa stagione ha combattuto contro ogni problema per portare i rossoblù a centrare gli obiettivi prefissati. Il prossimo a rinnovare sarà Rodrigo Palacio, come scoperto in esclusiva oggi da calciomercato24.com (CLICCA QUI PER LEGGERE DI PIU’). El Trenza continuerà la sua avventura con il Bologna anche nella prossima stagione, alla soglia dei 39 anni per completare il percorso di crescita di alcuni dei suoi compagni più giovani.