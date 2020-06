Bologna-Juventus: higlights, risultato, sintesi e gol – VIDEO

Bologna Juventus Risultato Sintesi Gol | La Juventus torna in campo in Serie A dopo i due deludenti pareggi di Coppa Italia contro Milan e Napoli che hanno portato, poi, gli azzurri di Gattuso a vincere il primo trofeo stagionale. La squadra di Maurizio Sarri si trova ad affrontare l’arcigno Bologna di Sinisa Mihajlovic che ha intenzione, a detta del mister, di puntare ad un posto in Europa.

Bologna-Juventus, la sintesi e i gol del match

Parte benissimo la Juventus di Maurizio Sarri dopo i pareggi deludenti in Coppa Italia. I bianconeri vincono al Dall’Ara contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Il portoghese non ha sbagliato dal dischetto dopo l’errore in Coppa Italia contro il Milan e l’argentino, invece, ha segnato con una delle sue prodezze dal limite dell’area di rigore. Pochissimi i pericoli corsi dalla Juve nel corso della gara ma tante occasioni create. Questa sera si è vista una squadra più compatta e meno stanca rispetto alle ultime due gare e il risultato è stato netto. Intanto la classifica è tenuta sotto controllo, aspettando Inter-Sassuolo e Atalanta-Lazio, gara che potrebbe vedere la Juve recuperare qualche altro punto sulla squadra di Simone Inzaghi.

