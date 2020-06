Bologna Juventus Dybala Gol | La Juventus è scatenata al Dall’Ara. Dopo il gol di Cristiano Ronaldo dal dischetto, ci pensa Paulo Dybala a raddoppiare con una rete “alla Dybala”.

Bologna-Juventus, Dybala raddoppia con un gol straordinario

Denswil si conferma il peggiore in campo per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, ora costretto ad inseguire alle due reti di vantaggio della Juventus. Dopo il gol di Crsitiano Ronaldo dal dischetto, ci ha pensato Paulo Dybala a mettere a segno il secondo gol della serata. La Joya ha segnato una delle sue reti dopo l’appoggio delicatissimo di Federico Bernardeschi con il tacco. E’ ancora Denswil a perdere Dybala al limite dell’area di rigore che con l’interno sinistro non ha problemi a mettere palla all’angolo e battere Skorupski.