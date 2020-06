Bologna, Bigon: “Vogliamo dimenticare questo anno”

Bologna, Bigon a Sky Sport

Riccardo Bigon, ds del Bologna, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport:

Le parole di Bigon

“L’idea del club continua assieme al mister, noi vogliamo dimenticare questo anno, anzi in un certo senso questa annata partita già male, in ogni modo vorremmo porre le basi del nostro futuro. Dobbiamo finire bene il campionato per fare una buona sosta e ricominciare al massimo.

Prati? Ho un bellissimo ricordo di lui come attaccante del Milan con mio papà. E’ un’annata nera per il calcio italiano, mi auguro che si possa ricominciare senza tristi notizie, oggi andiamo in campo per i tifosi”.