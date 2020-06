Zenga dopo Verona-Cagliari: “Non si può iniziare una partita così”

Zenga dopo Verona-Cagliari

Zenga, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni DAZN dopo la sconfitta contro il Verona. Questo quanto riportato dalla nostra redazione:

“Non si può iniziare una partita così, andare sotto subito e prendere un tiro dopo 50 secondi. Scontro con Juric? Ho solo chiesto delle informazioni all’arbitro. Le settimane di stop? Penso sia stato particolare per tutti: ti rendi conto che tutto sta gradualmente tornando alla normalità, anche se lo stadio vuoto incide. Se avessimo avuto il tipo contro ci sarebbe stata più adrenalina. Riconosco i meriti del Verona, ma dopo l’espulsione di Borini non mi ricordo una loro occasione da gol. Dobbiamo eliminare i primi 20 minuti, e ripartire dal dopo. C’era anche da ricordare delle assenze, ma non sono il tipo di persona che cerca alibi e delle scuse”