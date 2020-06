Juric dopo Verona-Cagliari: “L’espulsione non c’era, abbiamo avuto problemi fisici”

Juric dopo Verona-Cagliari

Juric, tecnico del Verona, ha parlato ai microfoni DAZN dopo la vittoria sul Cagliari. Questo quanto riportato dalla nostra redazione:

“Quanto è importante l’empatia con il gruppo? Era una partita importantissima, si è accumulata adrenalina. Le mie reazioni sono andate un po oltre, ma abbiamo dominato e potevamo fare più gol. L’espulsione non ci stava, ma i ragazzi hanno fatto molto bene. La classifica? Il nostro obiettivo è la salvezza, poi fino alla fine daremo il massimo. Non vogliamo regalare niente, in questo momento ci sono degli obiettivi da conquistare. Sul momento? Penso che sia un gruppo di ragazzi che stanno bene, non è stato molto difficile parlare di calcio in questo momento difficile. A livello fisico abbiamo avuto problemi. Voglio fare il massimo partita per partita, non cambieremo atteggiamento. Ha visto qualcosa di diverso nei ragazzi? Mi sembra tutto normale, i ragazzi stanno bene, si può tornare alla normalità anche dopo momenti duri. Voglio ringraziare Badu, quest’anno gli sono capitate tante cose brutte ed ha dimostrato tanta professionalità”