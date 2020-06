Ultime Juventus, esonero per Sarri: c’è il rischio, i bianconeri valutano già l’eventuale sostituto

Ultime Juventus – Esonero Sarri | Non è stato un buon ritorno in stagione per Maurizio Sarri, che ha ricominciato lì dove aveva interrotto: con il malumore generale tra i tifosi bianconeri. Arrivato in bianconero con l’aspettativa di seguire la scia di Massimiliano Allegri nel continuare a vincere in Italia, per fare l’impresa poi in Champions League, ha deluso fino a questo momento le aspettative. La Juventus starebbe valutando la posizione proprio del tecnico di Figline, finito nel caos dopo le sconfitte rimediate prima in finale di Supercoppa contro la Lazio e poi con il Napoli, nella recente brutta prestazione in Coppa Italia. Due trofei sfumati, che si trovavano tra gli obiettivi della società bianconera.

Notizie Juventus, Fabio Capello e Andrea Pirlo alla guida tecnica: non si esclude un esonero immediato per Maurizio Sarri!

Stando a quel che rivela il collega Luca Momblano, direttamente ai microfoni di Top Calcio, sarebbero ore decisive per il futuro della panchina bianconera. La fiducia potrebbe venire a mancare dopo le due sconfitte in finale, e scenari clamorosi non sono da escludere. Per non rischiare di vedere sprofondare la Juventus nel malumore generale, potrebbe arrivare il clamoroso esonero per Maurizio Sarri. Nelle prossime settimane, stando a quanto rivelato dallo stesso giornalista, la Juventus potrebbe decidere di affidare la guida tecnica all’ex Fabio Capello e Andrea Pirlo.