Miralem Pjanic, centrocampista della Juve, è in rottura con il club bianconero. Il calciatore bosniaco è sempre più indirizzato a lasciare la società dopo diversi anni, c’è il Barcellona. Ora però tutto potrebbe facilitarsi, è rottura totale con Maurizio Sarri. Lite tra i due nelle ultime ore.

Juve, Pjanic ai saluti: andrà al Barcellona

Il futuro di Miralem Pjanic è ormai scritto, il calciatore bosniaco lascerà la Juventus a fine stagione. La società è vicina all’accordo con il Barcellona per chiudere l’operazione in uscita. Nelle ultime settimane si è parlato di un inserimento del Chelsea, ma ormai il giocatore vuole soltanto la Spagna e il club catalano. Niente Premier League per lui. Ma non è poi così scontato, dato che il Chelsea potrebbe giocarsi le carte Jorginho o Kanté per convincere Sarri. Tutto dipenderà dal futuro del tecnico italiano alla Juventus, che ad oggi è fortemente in bilico dopo la sconfitta delle finali Supercoppa italiana e la Coppa Italia.

Ultime Juve, tensione in allenamento tra Sarri e Pjanic

Dopo le prestazioni deludenti, ora Sarri è convinto, Pjanic è fuori dal progetto e potrebbe anche saltare le ultime partite di fine stagione andando in panchina. Intanto, secondo le ultime notizie, c’è stata una forte tensione in allenamento tra Pjanic e Sarri che ha inclinato ancora di più i rapporti tra i due. Lite finita con il calciatore poi allontanato.