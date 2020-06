Coronavirus Brescia: Bisoli in strada da capitano della città

Dimitri Bisoli, centrocampista e capitano del Brescia, va ko. Brutto infortunio per il giovane calciatore italiano che dovrà dire addio alla stagione di Serie A attuale, si rivedrà in campo nella prossima. Eppure Dimitri non si è mai fermato in questi mesi. Oltre a tenersi in allenamento grazie al Brescia da casa, il calciatore è stato un vero esempio per la città di Brescia, una delle più colpite d’Italia e della regione Lombarda. Esempio in campo e fuori. Il giovane calciatore sempre stato uno dei più corretti e sportivi si è contraddistinto per il suo gesto in città, dove, nel periodo di lockdown, è uscito senza paura per la città per aiutare i suoi concittadini. Ha infatti consegnato spesa e beni alimentari di prima necessità di sua volontà alle persone in difficoltà.

Ultime Brescia, infortunio Bisoli: stagione finita

Alla viglia della ripresa della stagione 2019/20, il Brescia perde altri pezzi importanti. Dopo Balotelli, per caos interne, ora anche il faro di centrocampo e capitano Dimitri Bisoli. Il calciatore salterà la gara con la Fiorentina e il resto della stagione per un grave infortunio: lesione del tendine rotuleo, sarà operato domani. Sfortuna per il giocatore che è scivolato su un gradino di casa.