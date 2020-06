Stasera in TV calcio, tutte le partite di oggi domenica 21 giugno 2020

Stasera in TV Calcio | tutte le partite in diretta: la guida tv di Calciomercato24 per scoprire dove vedere tutti i migliori eventi sportivi di giornata.

Scopriamo insieme come e dove seguire gli eventi sportivi che si disputeranno (anche in replica) assieme alla programmazione delle emittenti dedicate allo sport.

Il calcio in Tv non si ferma mai, di seguito tutti i canali da Sky Sport a Sky Calcio e tanto altro con DAZN. Per i programmi non sportivi della serata, trovi il palinsesto su youmovies.it con anticipazioni e indiscrezioni sui personaggi della televisione italiana. Oggi come di consueto il grande calcio in tv non si ferma, ecco la proposta visibile in chiaro o a pagamento. NON UTILIZZARE lo streaming online (Rojadirecta, pratica vietata).

Premier League

Bundesliga

Liga

Serie A

Ligue 1

Domenica 21 giugno 2020

14.00 Celta Vigo-Alaves (Liga) – DAZN e DAZN1

14.30 Djurgarden-Norkkoping (Allsvenskan) – SPORTITALIA

15.00 Newcastle-Sheffield United (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

17.15 Aston Villa-Chelsea (Premier League) – SKY SPORT UNO e SKY SPORT FOOTBALL

18.00 Cremonese-Benevento (Serie B) – DAZN e DAZN1

19.30 Atalanta-Sassuolo (Serie A) – SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 252 satellite)

19.30 Valencia-Osasuna (Liga) – DAZN

20.00 Everton-Liverpool (Premier League) – SKY SPORT FOOTBALL

20.30 Ascoli-Perugia (Serie B) – DAZN

20.30 Brann-Viking (Tippeligaen) – EUROSPORT 1

21.45 Inter-Sampdoria (Serie A) – SKY SPORT UNO, SKY SPORT SERIE A e SKY SPORT (canale 251 satellite)

22.00 Real Sociedad-Real Madrid (Liga) – DAZN

SportItalia

07:15 – Calcioweekend Live

08:30 – Si Live 24

09:00 – Teleshopping

10:00 – NASCAR X Finity – Money Lion

11:00 – Teleshopping

11:45 – Sportitaliamercato

13:00 – 13:00

14:00 – Si Live 24

14:30 – Campionato Svedese – Djurgarden vs Norrkoping (diretta)

16:30 – Teleshopping

17:15 – Si Live 24 (diretta)

17:30 – Teleshopping

18:00 – Ruote in pista

18:30 – Go Kart on Race

19:30 – Serie A Live (diretta)

21:30 – Serie A Live (diretta)

23:45 – Calcioweekend

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Calcio – Weekend Live

01:30 – Si Live 24

Rai Sport

06:00 – Automobilismo: GP Olanda 1979

07:05 – Automobilismo: GP Gran Bretagna 1981

08:05 – Ippica: The Royal Ascot The Coronation Stakes

08:30 – Dedicato a: Giacomo Agostini

11:10 – Memory Clay Regazzoni

12:15 – Memory I piloti corsari

13:20 – Automobilismo: Gran Premio USA 1977

13:50 – Automobilismo: GP Olanda 1979

15:00 – Automobilismo: GP Gran Bretagna 1981

16:00 – Dedicato a: Roberto Boninsegna

18:15 – Ciclismo Giro d’Italia 1982, Hinault a Monte Campione

19:00 – Anni Azzurri (Claudio Ferretti) puntata 28

20:00 – Memory Michel Platini

20:55 – Pallavolo Campionati Mondiali 1978 Roma ITALIA – Cuba 3 – 1

21:35 – Pallavolo Mondiali Atene 1994 ITALIA – Olanda (3 – 1) Finalissima

23:15 – Pallavolo Mondiali Osaka 1998 ITALIA – Jugoslavia (3 – 0) Finalissima

00:00 – Dedicato a: Roberto Boninsegna

02:10 – Ciclismo Giro d’Italia 1982, Hinault a Monte Campione

02:55 – Anni Azzurri (Claudio Ferretti) puntata 28

03:50 – Memory Michel Platini

04:45 – Pallavolo Campionati Mondiali 1978 Roma ITALIA – Cuba 3 – 1

05:20 – Pallavolo Mondiali Atene 1994 ITALIA – Olanda (3 – 1) Finalissima