Sassuolo, De Zerbi: “Rinnovo? Volevo rimanere da sempre”

Sassuolo, De Zerbi annuncia il rinnovo

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport dopo la gara contro l’Atalanta:

“L’Atalanta va presa di esempio, oggi abbiamo visto che è oramai una big, sia in Italia che in Europa. Noi dovevamo pesare il nostro coraggio, se vogliamo crescere negli anni dobbiamo disputare bene sfide come questa perchè oramai loro sono una big. Abbiamo subito gol che fanno arrabbiare, ma abbiamo avuto più occasioni di loro per fare male, dovevamo essere più cattivi. Non è semplice venire qui con quattro attaccanti: l’ho fatto non per suicidarmi, ma per dare un segnale a tutto il gruppo, noi siamo venuti a fare la partita. Non abbiamo subito tantissimo, ma purtroppo siamo stati troppo molli in difesa. In emergenza loro si buttavano avanti, mentre noi sul gol di Zapata non siamo stati cattivi. Spingerò ancora di più su questo tema con i ragazzi”.

De Zerbi sul rinnovo

Il tecnico ha parlato anche del rinnovo del contratto che sta per firmare con il Sassuolo dopo le ipotesi di addio: