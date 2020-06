Russia, ancora Coronavirus: rinviata Krasnodar-Dinamo Mosca (UFFICIALE)

Russia, Coronavirus: la Premier League ferma il match tra Krasnodar e Dinamo Mosca

In Russia c’è ancora il Coronavirus. Il mondo del calcio, da quelle parti, non trova pace. Nei giorni scorsi era tornato in campo il Rostov, non senza polemiche, perché la sfida contro il Soci si è giocata lo stesso, nonostante la situazione che ha colpito fortemente la società, colta dalle positività al Covid-19. La squadra è scesa in campo con i 2003, trovando una sconfitta molto pesante. I dicassettenni non hanno potuto niente contro un avversario molto più forte ed esperto, subendo ben dieci reti e segnandone solo una. Il caso si ripete, ma questa volta la decisione della federazione russa, è quella di rinviare la partita.

Coronavirus, in Russia arriva il primo rinvio causa positività (UFFICIALE)

In Russia c’è ancora il campionato che combatte con l’emergenza Coronavirus. Infatti, la sfida in programma nella giornata di domani tra Krasnodar e Dinamo Mosca, è stata ufficialmente rinviata a causa della positività in rosa di alcuni elementi della squadra della capitale in Russia. Tra i nomi rivelati, per quel che riguarda i positivi, si tratta dei calciatori Njie, Kabore e Szymanski. E’ stato deciso dunque, in comune accordo con il club di Krasnodar, di rinviare la partita.