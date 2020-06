Ultima Roma, Juan Jesus: rottura totale, in arrivo una multa salata

Ultime Roma, Juan Jesus in rottura

Notizie AS Roma Juan Jesus | Juan Jesus, difensore della Roma, è in totale rottura con il club giallorosso. Stagione deludente quella personale del calciatore che non è praticamente quasi mai stato impiegato da mister Fonseca. Adesso, è rottura con la società dopo quanto accaduto nelle ultime ore lato social, con la risposta del difensore che non è stata gradita in casa Roma. Per lui è in arrivo una pesante multa. La prossima stagione molto probabilmente sarà ceduto.

Roma, Juan Jesus: rottura totale, in arrivo una multa salata

Dopo Petrachi, la Roma deve fare i conti con un nuovo problema interno, quello legato al difensore centrale brasiliano Juan Jesus. La Roma, nelle ultime ore, sui social, ha postato il «countdown» in vista della ripresa di stagione, ma il calciatore non ha apprezzato che al posto del numero 5 non si stata inserita la sua maglia. Questo il commento del calciatore «Bello che nemmeno la Roma mi metta sul profilo ufficiale. Questo vuol dire fiducia». La Roma però non ci sta e ora multerà pesantemente il calciatore che ha risposto alle critiche dei tifosi sui social tra insulti e attacchi vari. Molto probabile a fine stagione la separazione tra le parti, con Jesus ormai fuori dal progetto.