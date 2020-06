Oroscopo di domani 22 giugno: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo lunedì.

Oroscopo Paolo Fox 22 giugno 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Una giornata piuttosto importante per te, dove potresti finalmente riuscire ad avere qualche soddisfazione importante per quel che riguarda il lavoro. Il tuo impegno è stato costante, ed è arrivato il momento di prendersi qualche rivincita su chi non credeva in te. Situazione ancora incerta in amore.

Toro. Non dimenticarti di alcuni impegni, ultimamente sei un po sbadato, soprattutto nella vita di tutti i giorni. Cerca di tenere presente le cose importanti, sei un po con la testa altrove.

Gemelli. Sei una persona molto sensibile ed emotiva, e molto spesso ti lasci trascinare da quelle che sono delle emozioni molto forti. Cerca però di non perdere la concezione delle cose, soprattutto per quel che concerne i sentimenti.

Cancro. La Luna ti è favorevole in questa giornata, in cui molto probabilmente potresti fare dei nuovi incontri in amore. Hai voglia di vivere emozioni nuove con persone diverse, cerca di cogliere al balzo tutte le possibilità.

Leone. Possibile svolta sul lavoro con l’arrivo di questa settimana. Potresti ricevere una promozione, e sono pronte per te tantissime novità. Il tuo impegno è stato apprezzato.

Vergine. Un periodo abbastanza positivo per te, ma occhio alle discussioni in relazione. Con il tuo partner c’è ancora da chiarire qualcosa, e questa potrebbe essere la giornata giusta.

Oroscopo Paolo Fox 22 giugno 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. In amore c’è ancora qualcosa che non va: fai fatica ad esprimere i tuoi sentimenti, e spesso ti ritrovi quasi inerme di fronte a determinate situazioni. Cerca di risollevarti e di acquisire più autostima.

Scorpione. Quella di domani è una giornata in cui dovrai fare attenzione a gestire la tua economia. Il periodo è positivo per quel che concerne i sentimenti, ma l’armonia di coppia potrebbe rovinarsi da questa situazione finanziaria complicata.

Sagittario. Hai molta energia e voglia di fare, ma adesso è arrivato il momento di riposarti, specie dopo gli ultimi impegni. Non essere troppo iperattivo, goditi il relax.

