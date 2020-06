Inter, Sanchez apre alla permanenza?

Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, ha parlato nel corso di un’intervista concessa al Matchday Programme di Inter-Sampdoria, ecco le dichiarazioni della punta nerazzurar:

“Abbiamo la possibilità di riprendere a giocare e praticare lo sport che amiamo, anche se sappiamo che le condizioni ambientali non saranno le solite Faremo di tutto per farci trovare pronti e speriamo di riuscire almeno a far felici i tifosi della nostra squadra.

Futuro? Qui all’Inter ho trovato un bellissimo gruppo è un allenatore che letteralmente ti insegna come stare in campo e come muoverti. Ti fa conoscere nuove cose sul calcio, ti spiega come vuole muovere il pallone, è un lavoro profondo, tutto guidato dalla sua mentalità. Ogni sua idea è mirata a vincere. Conte ci indica la strada. Io non voglio mai perdere, nemmeno quando giochiamo tra di noi. . Mi arrabbio anche se si sbaglia un passaggio facile, sono fatto così”.

Sanchez sui compagni di squadra

L’attaccante ha poi parlato anche di chi ha ritrovato a Milano dopo la sua esperienza precedente in Italia all’Udinese: