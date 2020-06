Notizie Fiorentina, può arrivare Maurizio Sarri

L’indiscrezione del giorno ha del clamoroso. Dopo le notizie di oggi di un possibile esonero immediato per Maurizio Sarri, le ultime che arrivano da Firenze hanno dell’incredibile.

Come riportato da calciomercatoweb, infatti, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso starebbe pensando a Maurizio Sarri per la panchina del club toscano. L’attuale allenatore della Juventus, reduce fin qui di una stagione ben al di sotto delle aspettative, potrebbe essere esonerato o almeno non confermato.

Qualora l’allenatore ex Napoli non riuscisse a battere la concorrenza dell’Inter e della Lazio nella corsa scudetto, la decisione sarebbe inevitabile.

Per questa ragione, la Fiorentina starebbe cominciando a ragionare sull’ipotesi di portare l’ex Empoli al Franchi: Sarri a Firenze potrebbe rilanciarsi, in una piazza calda come quella di Napoli della quale è tifosi fin da bambino, con giocatori giovani pronti ad esplodere come Vlahovic, Castrovilli e Chiesa.

Fiorentina, ecco lo scenario

Al momento decisione nette non sono state ancora prese. Per ora si tratterebbe solo di valutazioni, che però potrebbero tramutarsi subito in realtà qualora la Juventus a fine anno non alzasse nessun trofeo.

L’unico scoglio potrebbe essere rappresentato dal contratto visto che il tecnico a Torino percepisce attualmente uno stipendio da 6.5 milioni di euro più bonus annui: un contratto importante, ma non impossibile da avvicinare per Commisso, che potrebbe decidere di spalmare l’eventuale contratto in più anni. Molto dipenderà anche da come la Fiorentina terminerà il campionato.

Se Iachini non dovesse dare le giuste garanzie, allora la società potrebbe trovarsi costretta a cambiare.