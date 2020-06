Costacurta: “Mi aspettavo di più da Sarri, nessuna crescita nel gioco”

Notizie: Costacurta su Sarri

Notizie Costacurta Sarri | La Juventus sta attraversando un momento molto complicato, e le due finali perse consecutivamente sono state solo la punta dell’iceberg di quelle che sono state le difficoltà in questa annata. La stagione è stata piena di alti e bassi, e nonostante in gioco ci siano ancora campionato e Champions League, non stanno di certo mancando le critiche su Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero non è apprezzato da tutti, e c’è chi sta dubitando del suo impatto alla Vecchia Signora. Tra questi c’è anche Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan il quale ha commentato dagli studi Sky:

“Mi sarei aspettato di meglio da Sarri alla Juventus. Non ho visto questa grande crescita sull’aspetto del gioco. Non ho visto inserimenti nella gara contro il Napoli, ho visto il City ed è sembrato tutto diverso. L’unico che scatta nella Juventus è Ronaldo, il resto vuole la palla sui piedi”

Juventus: ora Sarri si gioca tutto

Le critiche verso Sarri sembrano ormai all’ordine del giorno, e sull’operato del tecnico ci sono tantissimi dubbi. I primi sono quelli della Juventus, la quale ora si aspetta risultati concreti. Ora Sarri non può più sbagliare, se non dovesse vincere, sarà esonerato.