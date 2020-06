Mercato Napoli, Koulibaly-Liverpool: c’è l’offerta, la risposta di ADL

Mercato Napoli: il Liverpool ci prova per Koulibaly

Mercato Napoli Koulibaly | Il Napoli pensa a come rinforzarsi per la prossima stagione, e oltre a qualche altro colpo in entrata, la squadra azzurra dovrà coprirsi le spalle da eventuali assalti ai vari gioielli. Tra questi anche e soprattutto Koulibaly, apparso in grande spolvero nelle ultime gare. Il centrale senegalese è uno dei migliori in Europa nel suo ruolo, ed è normale che nel corso di questi anni abbia raccolto tante estimatrici. Le big sono piombate più volte su di lui, e a quanto pare soprattutto il Liverpool: i Reds vorrebbero strapparlo al Napoli ed affiancarlo a Van Dijk.

Un’affare tuttavia molto complicato, anche perchè l’ultima offerta presentata alla corte del patron De Laurentiis, non sembra per nulla soddisfacente. Il Liverpool avrebbe infatti offerto 60 milioni di euro, una cifra ritenuta bassissima rispetto ai 100 milioni imposti dalla squadra partenopea. A riportare la notizia Il Corriere dello Sport.

Futuro Koulibaly: il PSG si è tirato fuori?

Il Liverpool sta insistendo per Koulibaly, e giorno dopo giorno sta cercando di scardinare il muro eretto dal Napoli. Impresa non facile, e a cui sembra già essersi arreso il PSG. Anche i parigini ci hanno provato senza successo, e pare si siano già tirati fuori da un’eventuale corsa. Almeno a quelle cifre.