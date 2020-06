Mercato Milan, Ibrahimovic nel mirino della Fiorentina

Mercato Milan: anche la squadra viola pensa allo svedese

Mercato Milan Ibrahimovic | Il Milan si prepara ad affrontare un finale di stagione molto importante e difficile, dove la squadra guidata da Pioli dovrà fare un tour de force estenuante se vorrà prendersi una fetta d’Europa. Un’annata anche stavolta molto lacunosa, e che ancora una volta ha dimostrato alti e bassi molto costanti. Chiaro di come sia prevista una rivoluzione, ed è altrettanto chiaro di come uno dei possibili partenti potrebbe essere Zlatan Ibrahimovic.

L’attaccante svedese sta pensando ad un ritorno in patria, e al momento sembra davvero complicata la sua permanenza in rossonero. Per di più pare ci sia un altro club italiano molto interessato: la Fiorentina, la quale starebbe valutando un possibile assalto. Commisso vuole rendere grande la squadra di Firenze, e il centravanti del Diavolo sarebbe un profilo ideale per esperienza e caratura. Questa la notizia riportata da La Nazione.

Notizie Milan: Ibrahimovic deve decidere, la sua preferenza

Il futuro di Ibrahimovic è ancora parecchio incerto, e la sensazione è che da qui alle prossime settimane possano esserci delle novità molto interessanti. Intanto qualche italiana si sta facendo avanti (anche il Bologna), ma le probabilità che l’attaccante possa ritornare in Svezia, magari all’Hammarby, sono altissime.