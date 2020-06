Juventus, Arthur si allontana: De Jong infortunato, al Barcellona serve

Mercato Juventus: Arthur può riguadagnare posizoni al Barcellona

Mercato Juventus Arthur | Una fase di mercato davvero molto importante per la Juventus, che in questi ultimi giorni sta cercando di trovare la quadra per quanto riguarda l’affare Arthur. Il centrocampista brasiliano è un obiettivo concreto per i bianconeri, e servirebbe nell’affare Pjanic: il bosniaco vuole i blaugrana, ma la trattativa può concretizzarsi solo con un maxi-scambio. Se negli ultimi giorni la situazione per Arthur sembrava ormai essersi delineata, con Setiene che lo aveva escluso dalle ultime gare, a distanza di qualche ore potrebbe essere cambiato tutto.

Il motivo? De Jong si è infortunato, e di fatti il centrocampista ex Gremio dovrebbe a breve riguadagnare posizioni nelle gerarchie. Ora Arthur è essenziale per il Barcellona, si sta allontanando sempre di più dalla Juventus. A riportare notizia TuttoJuve.

News Juventus: salta anche l’affare Pjanic?

Arthur adesso può restare in Spagna, e per quanto riguarda l’affare Pjanic i dubbi si fanno sempre più intensi. Il centrocampista bianconero vuole partire, ma è molto probabile che non lo farà in direzione Barcellona. L’affare infatti potrebbe saltare, e l’ex Roma sarà costretto a valutare altre ipotesi per il suo futuro: il PSG continua ad essere interessato, che possa essere la sua prossima squadra?