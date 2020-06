Mercato Juventus, 9 giorni per l’arrivo del campione del Barcellona

Come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, la Juventus ha poco tempo per portare a compimento la trattativa più affascinante degli ultim mesi di mercato.

Ultime Juve, l’affare Arthur

Il brasiliano è sempre più ai margini del progetto del Barcellona. Nell’ultimo impegno, contro il Siviglia, Setien gli ha addirittura preferito un Rakitic non al massimo della forma. Ed è difficile pensare che dietro ci siano solo delle riflessioni di tipo tecnico. Le sue parole d’altronde sono emblematiche sotto questo di vista. Basta fare poi un raffronto coi toni utilizzati per Griezmann per capire. Il club catalano lo ha messo praticamente alla porta e spera che prima o poi si decida ad accettare la Juventus.

Anche perché ai blaugrana Pjanic e De Sciglio piacciono molto, e non possono chiaramente lanciarsi in un affare soltanto col cash, vista la situazione di bilancio delicata. Neanche la Juve, a dirla tutta, se la passa benissimo sotto questo di vista. Anzi, non si commette peccato nell’affermare che qualosa si concretizzare la maxi-operazione tra le due società, sarebbe innanzittuto per dare aria di plusvalenza ai propri conti, e chiaramente poi affrontare con libertà il resto del mercato. Un jolly, un asso, che i due club sono decisi a sfruttare.

Juventus, restano 9 giorni per concludere l’affare

Perché se è vero come é vero che si tratta soprattutto di un’operazione finanziariamente imprescindibile, allora il tempo stringe. Mancano infatti 9 giorni al 30 giugno, data limite per la chiusura dei bilanci. Trascorso quel giorno, anche l’arrivo di un campione come Arthur avrebbe meno senso.