Juventus, scontro tra Sarri e Ronaldo: i dettagli

Come riferisce la Gazzetta dello Sport questa mattina, Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo sono giunti ai ferri corti. Non il massimo, visto che la Juventus ha ancora uno Scudetto tutto da conquistare ed un cammino in Champions in salita.

Ultime Juve, CR7 vs Sarri

Non è la prima volta che il portoghese litiga coi suoi allenatori: può andare bene, ma spesso diventa una tragedia. Paulo Bento perse il suo ruolo di ct del Portogallo proprio per le sue divergenze col campione di Madeira. Benitez al Real Madrid gli spiegava come calciare, o come dribblare…è andato a casa dopo pochi mesi.

In questo momento i rapporti tra Sarri ed Cr7 sono ai minimi termini. A margine della finale di Coppa Italia, l’ultimo episodio. Il mister avrebbe voluto anche Ronaldo nel ruolo di punta centrale: il lusitano si è rifiutato, e la sconfitta finale non fa che distribuire equamente le colpe tra i due. Che non si sono mai amati: basta pensare alla sfuriata del calciatore contro il suo tecnico a margine di una sostituzione. Almeno hanno in comune la cultura del lavoro: entrambi ne hanno fatto un mantra, una questione di vita. Qualche volta si sono anche accarezzati pubblicamente, come quando MS disse di avere un po’ sulle scatole il fatto che Messi abbia più Palloni d’Oro di Cristiano. Ma potrebbe non bastare, tanto è vero che si parla anche di esonero per l’ex tecnico del Napoli.

Juve, per Cristiano serve un gestore

Negli ultimi mesi le occasioni di scontro sono state plurime anche in allenamento. Per trattare al meglio con campioni come lui, serve il classico gestore, alla Zidane o alla Ancelotti. Anche con loro qualche screzio c’è stato, ma la libertà che gli offrivano in campo curava ogni mal di pancia. Anche con Allegri, fautore di un calcio poco spettacolare, le cose non andavano così male.