Intrer-Sampdoria: i gol della gara – Video highlights

Inter Sampdoria Highlights | Ecco i gol della gara delle 21.45 tra Inter e Sampdoria. ubito in discesa la gara dei nerazzurri che dopo 10′ sono passati in vantaggio con un’azione corale molto ben fatta, che ha portato Romeluo Lukaku ad insaccare la rete dell’1-0. Splendido uno-due con Christian Eriksen al limite dell’area che ha messo BigRom a tu-per-tu con Emil Audero e non ha lasciato scampo al portiere blucerchiato. Poi tanta Inter fino al gol del 2-0 di Lautaro Martinez. Al 53′ è Morten Thorsby ad accorciare le distanze ma la gara resta ferma sul 2-1 e regala all’Inter 3 punti importanti per la rincorsa a Juventus e Lazio.