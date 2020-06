Inter Sampdoria Thorsby | L’Inter deve soffrire nella seconda parte del secondo tempo a causa del gol del 2-1 della Sampdoria. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo i blucerchiati hanno trovato la rete che ha dimezzato lo svantaggio grazie al gol di Morten Thorsby, bravo a ribadire in rete una respinta della traversa. Colley ha provato a bucare la difesa nerazzurra con un potente colpo di testa ma la traversa gli ha detto di no. La palla è rimasta in area di rigore ed è stato Thorsby il più lesto a mettere palla in rete. Nulla da fare per Handanovic, nonostante i riflessi prontissimi del portiere sloveno.