Inter Sampdoria Skriniar | Dopo il ko con il Napoli nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, l’Inter si è immediatamente messa al lavoro per la gara di questa sera contro la Sampdoria. Il recupero della 25esima giornata di Serie A è di fondamentale importanza per restare attaccati alla rincorsa per le prime posizioni.

Inter-Sampdoria, Skriniar: “Subiti troppi gol, ora vinciamo”

A riformulare gli obiettivi dell’Inter, ci ha pensato Milan Skriniar, difensore dell’Inter ai microfoni di Sky Sport.

“Fa un po’ strano giocare contro la Sampdoria, ma ormai sono già tre anni con l’Inter e cerco di dare il massimo qui. Sono tante partite in poco tempo e può succedere di tutto. Noi abbiamo lavorato per questo e lo faremo vedere in campo. Ultimamente prendiamo troppi gol e non va bene. Dobbiamo cercare di migliorare su questo e segnare più gol possibili”.

Leggi anche – Calciomercato Inter, Marotta: “Lautaro seguito da grandi club ma non ha chiesto la cessione”

Inter, l’Atalanta resta con il fiato sul collo

Intanto anche l’Atalanta nel pomeriggio ha disputato il recupero della 25esima giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium è andata in scena Atalanta-Sassuolo. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini hanno ricominciato esattamente come avevano terminato tre mesi fa: vincendo e convincendo. E’ terminata 4-1 grazie alle reti di Djimsiti, Zapata, Bourabia (autogol) e di nuovo Zapata. Per il Sassuolo, la rete della bandiera, è arrivata proprio da Bourabia che ha in parte riscattato l’autogol.