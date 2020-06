Inter Sampdoria Lukaku | E’ di Romelu Lukaku il primo gol dell’Inter alla ripresa della Serie A. L’attaccante belga ha messo a segno il gol dell’1-0 contro la Sampdoria dopo una grande azione con Lautaro Martinez e Christian Eriksen. Si è trovato, poi, a tu per tu con Audero e lo ha battuto di sinistro da due passi. Gara subito in discesa per i ragazzi di Antonio Conte che proseguono l’inserimento a Lazio e Juventus e si distaccano (momentaneamente) dall’Atalanta.

