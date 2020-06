Incidente Zanardi, c’è un testimone: “Colpa di Alex, filmava col cellulare”

A riferire le ultime su Alex Zanardi è il Messaggero, che questa mattina ha pubblicato due testimonianze direttamente dal luogo dell’incidente: stando a queste ricostruzioni, il pilota avrebbe avuto una grande responsabilità nell’accaduto, visto che era al cellulare.

Alex Zanardi era distratto dal cellulare

Potrebbe essere stato il panorama toscano a determinare la distrazione di un pilota pur esperto come Alex Zanardi, in lotta tra la vita e la morte dopo un brutto incidente mentre guidava una handbike. Stando alla versione di alcuni testimoni oculari, il bolognese stava riprendendo l’ambiente circostante con un cellulare: a quel punto avrebbe invaso la corsia opposta, arrivando allo scontro con un mezzo pesante che transitava in quel momento.

Ci sarebbe anche un video dimostrativo dell’accaduto: le immagini sono state chiaramente acquisite dalla Procura di Siene ai fini della determinazione delle responsabilità dell’accaduto. Per ora, la tesi prevalente, stando anche ad altre prove, è quella di un errore fatale di Alex: il camion infatti procedeva nella sua corsia ad una velocità moderata.

“Se lo è ritrovato di fronte“, ha dichiarato Massimiliano Arcioni, avvocato del camionista coinvolto, “e meno male che è riuscito a girare e lanciarsi verso l’altro lato della corsia. In questo modo l’impatto è avvenuto sul fianco e non frontalmente. Avrebbe avuto conseguenze ancora più gravi“.

Le condizioni del pilota

Prosegue il coma farmacologico per Zanardi. L’emiliano resta sedato, continua a ricevera ventilazione meccanica e viene tenuto costantemente sotto monitoraggio. I suoi valori sono costanti. Un nuovo bollettino medico è previsto verso mezzogiorno