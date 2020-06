Calciomercato Roma, Zaniolo deve restare: la decisione di Friedkin

Calciomercato Roma: deciso il futuro di Zaniolo

Calcio Mercato Roma Zaniolo | Un mercato che si fa sempre più intrigante in Serie A, specialmente per quel che riguarda le big. Anche la Roma sta cercando rinforzi per la prossima stagione, ma in questo periodo la priorità sembra essere un’altra: cercare in ogni modo di blindare i propri gioielli, eludendo qualsiasi tipo di avance da parte di altre squadre. Tra quelli da tenersi stretti c’è sicuramente Nicolò Zaniolo, vero e proprio talento italiano,e considerato come il futuro della Nazionale italiana.

Il centrocampista giallorosso ha disputato una grande stagione, e nonostante il gravissimo infortunio rimediato lo scorso febbraio contro la Juventus, adesso sta per tornare a pieno regime in mezzo al campo. Una decisione sul suo futuro è arrivata, e stavolta da parte di Friedkin, probabile nuovo proprietario dopo la cessione di Pallotta: Zaniolo deve restare, e sarà la futura bandiera della squadra capitolina. A riportarlo La Gazzetta dello Sport.

News Roma: Zaniolo-Juventus, tutto in stallo

Zaniolo sarà trattenuto con ogni forza dalla Roma, che intanto sa bene del forte interessamento da parte della Juventus. I bianconeri stanno cercando di portarsi avanti nella trattativa da diverso tempo, ma a quanto pare dovranno fermarsi di fronte al muro eretto dal club capitolino. Per ora non se ne fa niente.