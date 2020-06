Calciomercato Napoli, rinnovo Callejon: settimana decisiva, José vuole restare

Calciomercato Napoli, rinnovo Callejon: non è ancora finita, la settimana prossima sarà decisiva

Calciomercato Napoli – Rinnovo Callejon | E’ giunto l’epilogo, almeno da quello che si è visto sul campo dell’Olimpico: José Callejon saluterebbe il club azzurro dopo sette anni. Ma la mano sul fuoco, nessuno la può ancora mettere. Eppure dalla cena di squadra si racconta di un organico molto unito, pronto a salutare José. Ciò che però traspare, stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.it, è di un Callejon ancora combattuto sulla sua decisione. Ma ovviamente non dipende solo da lui.

Ultime Napoli, settimana decisiva: ecco la situazione legata a Callejon

Se dipendesse da José Callejon, sceglierebbe la via di una permanenza, così come fatto da Dries Mertens. La verità è che il giocatore a Napoli ci sta fin troppo bene e sarebbe anche disposto a chiudere la sua carriera all’ombra del Vesuvio. Nel corso della prossima settimana, ci saranno degli incontri tra la società partenopea e lo stesso calciatore spagnolo. Sul tavolo ci saranno le discussioni, ancor prima dei contratti proposti. Al centro delle stesse, infatti, ci sarà anche la questione legata alla permanenza o meno dopo il 30 giugno. Non è ancora niente deciso, Josè Callejon incredibilmente potrebbe dire addio proprio a scadenza di contratto, senza chiudere la stagione. C’è da capire come si svolgeranno le cose, ma nelle idee del numero 7 partenopeo, ci sarebbe quello di poter salutare i propri tifosi. Per un ultimo inchino, sotto la sua curva, piena di tifosi.