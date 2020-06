Calciomercato: Thauvin vicino alla Serie A

Florian Thauvin, attaccante del Marsiglia, è in uscita dal Marsiglia. L’attaccante francese è ormai alla sua conclusione di avventura con il club francese. Il calciatore ammira molto il campionato italiano e potrebbe quindi approdare in Serie A. Il giocatore piace e non poco a Roma, Inter e ora anche il Milan. I club italiani vogliono rinforzarsi nel reparto d’attacco sugli esterni. Il calciatore è in scadenza nel 2021 e l’affare per il classe 1993 potrebbe chiudersi per circa 20 milioni di euro. In questa stagione non ha praticamente mai giocato a causa di un grave infortunio. Ralf Rangnick punta forte su di lui. GIà in passato il calciatore è stato vicino alla Serie A, con il Napoli e anche la Roma che poi scelse Under che hanno provato il suo acquisto.

Calciomercato Milan: Thauvin messo sul mercato, c’è l’offerta

Florian Thauvin è ormai sul mercato. E’ ai titoli di coda l’avventura del calciatore con il Marsiglia, che ha deciso di non rinnovare il contratto del calciatore. Secondo quanto riportato dal noto giornale francese L’Equipe, il club cederà il calciatore per circa 20 milioni di euro. La Serie A aspetta il calciatore, tra i club come Roma e Inter però ora in netto vantaggio c’è il Milan con il futuro allenatore Ralf Rangnick.