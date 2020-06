Ultime Milan, in arrivo milioni per il mercato di Rangnick

Calciomercato Mila Koch | Il Milan è pronto a cambiare tutto, o quasi. I rossoneri ripartiranno la prossima stagione con un nuovo progetto sportivo. Stefano Pioli in uscita, soprattutto se non conquisterà la zona d’Europa Lague. Ormai però sembra scelto Ralf Rangnick per la prossima stagione e il futuro. Intanto, il Milan, dovrà aggiustare il reparto di difesa e nel mirino finisce Robin Koch. Il calciatore del Friburgo è valutato circa 15 milioni per essere ceduto. Sul calciatore c’è un altro club di Serie A, si tratta del Napoli che ha messo nella sua lista il calciatore seguito attentamente da Cristiano Giuntoli.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Koch obiettivo

Calciomercato Milan: 75 milioni per Rangnick, si investe su Koch

Il Milan pensa in grande e vuole ripartire con giovani già affermati. Obiettivo abbassare l’età media d aumentare la qualità. Come riportato da Tuttosport, con l’arrivo di Ralf Rangnick tutto cambia e risulterà più facile a livello europeo. Molti calciatori, soprattutto dalla Bundesliga potranno scegliere il Milan più facilmente con lui in panchina dopo i grandi traguardi raggiunti con Lipsia e Schalke 04. Per Rangnick in arrivo 75 milioni da investire per la prossima stagione. Primo obiettivo rinforzare la difesa, le alternative sono Ajer del Celtic e Nikola Milenkovic della Fiorentina.