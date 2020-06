Calciomercato Milan Milenkovic | Il futuro della panchina del Milan potrebbe essere affidato a Ralf Rangnick che farebbe anche da direttore sportivo. L’immagine del tecnico-manager sarebbe una grossa novità in Serie A che emulerebbe l’esempio della Premier League.

Calciomercato Milan, Milenkovic obiettivo per la difesa

I rossoneri hanno intenzione di costruire una rosa completamente nuova, fatta soprattutto da giovanissimi calciatori per ridurre sensibilmente anche il monte ingaggi. Per questo non si conosce il futuro dei senatori del Milan: Donnarumma, Romagnoli e Ibrahimovic potrebbero dire addio. La dirigenza rossonera è già da tempo al lavoro per regalare a Rangnick una squadra di livello per tornare a lottare per le prime posizioni. Uno dei nomi sulla lista del club è quello di Nikola Milenkovic, difensore attualmente alla Fiorentina che ha fatto molto bene fino ad ora in Serie A.

Leggi anche – Calciomercato Milan, Ibrahimovic potrebbe dire addio ma restare in Serie A

NOVITÀ – SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM NEL NOSTRO NUOVISSIMO CANALE: CLICCA QUI

Milan, Paquetà alla Fiorentina per Milenkovic

Stando a quanto riferisce Tuttosport, il Milan dovrebbe mettere sul piatto un’offerta pari a 35 milioni di euro per convincere Commisso a cedere il serbo. Ma il prossimo mercato potrebbe essere fatto soprattutto di prestiti e di scambi alla pari e anche il Milan vorrebbe seguire questa strada. Il prestito non è un’opzione che i viola prenderebbero in considerazione, ed ecco che si pensa ad uno scambio. E’ Lucas Paquetà l’indiziato numero uno a fare il percorso inverso e a mettersi a disposizione di Beppe Iachini. Ad oggi è solo una suggestione ma il Milan resta fermo e vigile su Milenkovic.