Calciomercato, cambia tutto in Europa! Il mercato europeo potrebbe accogliere la prossima estate un clamoroso colpo in uscita e in entrata, si tratta di Kylian Mbappe. Il giocatore potrebbe lasciare il Paris Saint Germain per circa 200 milioni di euro. Su di lui c’è un club di Premier League pronto a fare guerra al Real Madrid.

Calciomercato: guerra tra Real Madrid e Liverpool per Mbappè

Kylian Mbappe, giovane attaccante francese, è considerato uno dei futuri padroni del calcio mondiale una volta terminata la carriera di Cristiano Ronaldo e Messi. Intanto, per il giovane talento ci sono tanti club interessati, ma il club francese non ascolta offerte. Intanto, con un rinnovo che tarda ad arrivare, le big pensano a trovare la soluzione giusta. Il Real Madrid che puntava forte su di lui ora potrebbe essersi defilato dopo l’emergenza da Coronvirus che ha colpito economicamente tutti. Non però il Liverpool che potrebbe chiudere il grande colpo del secolo.

Ultime Real Madrid: il piano per Mbappè

Senza rinnovo di contratto, aumentano le possibilità di cessione del francese che potrebbe aver chiuso il suo ciclo al PSG. Intanto, in Inghilterra sono sicuri, il Liverpool, dopo non aver acquistato nessuno calciatore nell’ultima stagione, potrebbe fare il grande colpo. Kylian Mbappé per circa 200 milioni di sterline. L’intenzione è quella di cedere Sadio Mané.