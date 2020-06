La Vecchia Signora è a caccia di un sostituto di Alex Sandro che possa all’occorrenza, in periodi come questo ad esempio, diventare anche un titolare. L’identikit corrisponde ad Emerson Palmieri

Juve, intreccio con Alex Sandro

In periodi come questo in cui il brasiliano è infortunato, Paratici si trova a sfogliare la margherita e si rende conto ancora una volta che serve un nuovo innesto sulla fascia mancina. A proposito di Alex Sandro: piace al PSG, ma i francesi non potranno fare offerte folli. Piuttosto punteranno a degli scambi. Il che potrebbe significare quindi stop alle trattative. D’altronde l’ex Porto a Torino ci sta benissimo e per questo è lecito pensare che la sua storia bianconera prosegua ancora.

L’affare Palmieri-Juventus

Per quanto riguarda invece Emerson Palmieri, c’è da dire che piace innanzitutto a Maurizio Sarri. Alla Juve si rilancerebbe visto che, giunto all’età di 26 anni, pare aver smarrito il bandolo della matassa della sua carriera, come scrive Tuttosport. In stagione, prima dello scoppio della crisi covid, ha messo in cascina solo 1342 minuti, con 6 panchina su 14 occasioni disponibili in Premier League.

Il suo agente è spesso sibillino nelle sue dichiarazioni, che anzi risultato in alcuni casi essere fuorivianti. Al netto della strategia comunque, è battaglia tra Juventus e Inter per il terzino italo-brasiliano. A complicare leggermente le cose c’è l’affare Arthur, che potrebbe portare a dei discorsi a grappolo con il Barcellona (vedi Junior Firpo, valutato 40 milioni dal Barcellona, 25 milioni da tutto il resto del mondo del calcio). Altro profilo da tenere sott’occhio per la fascia è Pellegrini: tornerà, bisogna capire se resterà.