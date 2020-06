Calciomercato Juventus Asensio | Il ko contro il Napoli ha portato la Juventus a pensare a nuovi obiettivi per la prossima stagione. Cristiano Ronaldo ha espressamente chiesto alla dirigenza di valutare l’acquisto di Marco Asensio, trequartista del Real Madrid che il portoghese vorrebbe portare a Torino.

Calciomercato Juventus, Ronaldo “chiede” Asensio

Stando a quanto riportato in Spagna da Don Balon, in particolare, in casa Real Madrid l’obiettivo sarebbe Marco Asensio. Il giocatore ha bagnato con un gol il suo ritorno in campo contro il Valencia, dopo una lunga assenza determinata da problemi fisici. Zidane crede molto in lui, ma Cristiano Ronaldo ha chiamato Asensio per complimentarsi con lui. Il portoghese stima molto il giovane spagnolo ed intenderebbe invogliarlo ad accettare il corteggiamento della Juve.

Juve, Sarri-Ronaldo faccia a faccia

In conferenza stampa, oggi Maurizio Sarri ha spiegato che ha avuto un lungo confronto con Cristiano Ronaldo per capire come migliorare il gioco e il tipo di formazione. Ha anche negato di aver litigato con Miralem Pjanic, come si è vociferato nella ultime ore.

“Pjanic è un calciatore fondamentale per noi, è uno dei più utilizzati per il livello di gioco che esprime. Ho letto di una lite furiosa con lui, devo dire che è una vera e propria bufala. Non c’è stata alcuna discussione”.