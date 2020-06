Calciomercato Juventus, Higuain dirà addio: 3 squadre su di lui

Calciomercato Juventus: ecco dove potrebbe giocare il Pipita

Calcio Mercato Juventus Higuain | La Juventus continua il suo calciomercato, e lo fa pensando anche a quelle che saranno le cessioni. I bianconeri infatti lasceranno partire qualche giocatore, e tra questi anche Gonzalo Higuain. Nelle ultime ore pare essersi delineato il futuro dell’argentino, ormai destinato a cambiare maglia a fine stagione. Una notizia senza dubbio importante, e che cambierà molte cose da qui ai prossimi mesi. Fatto sta che una destinazione per l’ex Napoli ancora non è certa, e l’unica cosa che sappiamo è che su di lui sembrano esserci in particolare 3 squadre: secondo il Corriere della Sera, sul Pipita c’è l’interessamento di River Plate, DC United e Newcastle.

Tre club molto diversi tra loro, e che avrebbero tutti una ragione speciale per essere scelti. Il ritorno in patria è un richiamo importante, mentre giocare in MLS concederebbe al centravanti un finale di carriera molto più tranquillo. Infine l’ipotesi Premier League, un campionato che dà sempre tanti stimoli.

Juventus: i dubbi di Higuain

Higuain finirà la stagione con la Juventus, e dopo di che cambierà squadra. Il Pipita dovrà riflettere bene su cosa scegliere, tenendo ovviamente in considerazione la questione progetto. L’attaccante infatti vorrebbe chiudere la carriera giocando in un palcoscenico importante, attenzione anche all’ipotesi Marsiglia.