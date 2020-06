Calciomercato Juventus Cristante | Il centrocampo della Juventus, nella prossima stagione, potrebbe essere molto diverso da quello attuale. Miralema Pjanic è il primo indiziato ad andare via e non è semplice arrivare ad Arthur del Barcellona per continuare a puntare sulla qualità. Anche Jorginho e Pogba sono obiettivi complicati e la Juve, allora, torna a guardare in Serie A.

Calciomercato Juventus, Cristante è un obiettivo

Viste le enormi difficoltà per arrivare ai centrocampisti provenienti dall’estero, la Juventus è tornata di prepotenza a guardare in casa Roma. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, è ancora in piedi l’ipotesi di uno scambio con i giallorossi per arrivare a Bryan Cristante. Nell’affare potrebbe essere inserito ancora una volta Rolando Mandragora, centrocampista in presito all’Udinese valutato circa 25 milioni di euro. La Roma, al momento, è ferma sulle sue posizioni e non vorrebbe cedere ma il futuro potrebbe aprire scenari diversi per il centrocampista in ottica Nazionale

Leggi anche – Calciomercato Juventus, Commisso pensa a Sarri per la panchina

Sarri-Pjanic, nessuna lite per il tecnico: le sue parole

Pjanic e la Juventus, intanto, sembrano sempre più distanti. Negli ultimi giorni si è parlato di frizioni molto delicate con Maurizio Sarri che, in conferenza stampa, ci ha tenuto a chiarire la situazione.

“Ho letto del litigio con Miralem Pjanic, voglio dire cheè una grande bufala. Lui è tra i calciatore che ho impiegato di più nel corso di questa stagione, tra i tre più utilizzati. E’ un calciatore a cui tengo molto, perché è uno di quelli importantissimi per il nostro reparto di centrocampo”.