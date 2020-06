Calciomercato Inter, Walker è un obiettivo: c’è un ostacolo

Calciomercato Inter: nel mirino anche il terzino inglese

Calcio Mercato Inter Walker | Il mercato di Serie A continua a grandi falcate, e in queste ultime settimane la maggior parte delle squadre si sta mettendo alla ricerca di vari rinforzi. E’ ovvio come in particolare le big abbiano intenzione di alzare l’asticella, ed è altrettanto chiaro di come l’Inter sia la prima a voler portare a termine qualche importante operazione di mercato. Conte vorrebbe rinforzarsi sulle fasce, e nel mirino pare ci sia finito anche Walker, terzino in forza al Manchester City.

Il giocatore inglese è uno dei migliori nel suo ruolo, e la sua straordinaria velocità lo ha reso in poco tempo un giocatore quasi imprescindibile per Guardiola. L’affare è molto complicato, anche perchè l’ex Tottenham ha un contratto che lo lega ai Citezens fino al 2024. L’Inter però non vuole mollare la presa, e stando a quanto riportato da cm.com, non è escluso che possa avanzare qualche assalto concreto.

Inter-Walker: Conte riflette

Walker è senza dubbio un giocatore importante, ma ci sarebbe un ostacolo piuttosto rilevante: i recenti problemi comportamentali del terzino. Il festino organizzato in piena quarantena, più altri atteggiamenti poco professionali stanno facendo riflettere Conte. Di solito il tecnico non ha mai tollerato situazioni di questo tipo, l’eventuale trattativa è già in stallo.