Stefano Sensi, da uomo chiave a dubbio di mercato per l’Inter. Stagione iniziata in modo incredibile per il centrocampista del Sassuolo in prestito all’Inter. Gol, assist e partite decisive, poi cambia tutto a causa degli infortuni. Adesso il riscatto potrebbe essere un problema

Notizie Inter, Sensi: le ultime notizie sul riscatto

Stagione caratterizzata da troppi infortuni che hanno fatto cambiare i piani societari. Il calciatore, alla ripresa del campionato italiano, è risultato nuovamente infortunato. Adesso Sassuolo e Inter trattano per il riscatto del calciatore. Sensi, intanto, salterà un paio di giornate di campionato per i soliti guai muscolari. Conte però fa sapere di voler confermare il calciatore, che soprattutto ad inizio stagione si è rivelato un’arma in più.

Inter, si tratta per il riscatto di Sensi

Il riscatto è fissato alla cifra di 20 milioni per il Sassuolo. Ora però i nerazzurri chiedono uno sconto al club emiliano per i troppi infortuni e l’emergenza economica causata dal Covid 19 in questi mesi. L’Inter però non ha intenzione di mollare il calciatore e vuole puntarci anche per il futuro, sperando che riesca a lasciarsi alle spalle i tanti infortuni. Non a caso la società lavorerà per cedere Radja Nainggolan che tornerà dal suo prestito al Cagliari, mentre Sandro Tonali resta l’obiettivo numero uno per il centrocampo del futuro di Antonio Conte.