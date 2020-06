Calciomercato Inter, Meunier ha scelto: giocherà al Borussia Dortmund

Calciomercato Inter, arriva la decisione di Meunier: sfuma un altro obiettivo di Marotta

Calciomercato Inter – Meunier | E’ tra i nomi più gettonati quello del terzino belga. Thomas Meunier, difensore del Paris Saint-Germain dirà addio al club transalpino, con il suo contratto in scadenza tra praticamente nove giorni, che non vedrà il rinnovo. Sarà lontano dalla Francia il suo futuro, salvo clamorosi colpi di scena. E’ per tale motivo che i club si sono già mossi su di lui e, tra questi, c’è anche l’Inter di Suning. E’ risaputo che l’amministratore delegato, Giuseppe Marotta, va a caccia di un esterno da regalare ad Antonio Conte. Il problema è che, però, lo stesso ad, dovrà rinunciare a quella che è l’idea che porta a lui. Dopo il rifiuto di Dries Mertens, che si è trovato coinvolto nuovamente nel progetto del Napoli, un altro belga rifiuta i nerazzurri.

Notizie Inter, Meunier ha scelto il Borussia Dortmund

Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.it, Thomas Meunier potrebbe salutare subito il PSG. Dirà addio ai transalpini per trasferirsi al Borussia Dortmund, club tedesco che ha fortemente creduto in lui. il BVB ha anticipato tutte le altre per aggiudicarsi il suo cartellino e, tra questi club, c’è anche l’Inter. I nerazzurri niente hanno potuto con la concorrente tedesca ed è per questo che l’ex Bruges finirà nello stesso club dei connazionali Hazard e di Alex Witsel.