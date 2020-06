Brescia Balotelli Genoa | Le ultime settimane sono state all’insegna delle polemiche circa il comportamento di Mario Balotelli con il Brescia. L’attaccante è stato al centro di voci che lo vedevano lontano dal campo e dai progetti di Diego Lopez per atteggiamenti scorretti durante la quarantena.

Brescia, allarme Balotelli rientrato: può giocare con il Genoa

Stando a quanto si legge su calciomercato.com, il “caso Balotelli” potrebbe essere rientrato e non avere ulteriori problemi, anzi. L’attaccante ex Inter e Milan, tra le altre, domani sarà sottoposto al tampone zero che gli aprirà le porte al ritorno in squadra. Se tutto andrà bene e se la condizione fisica sarà buona, potrebbe essere convocato per la sfida contro il Genoa, in programma sabato 27 giugno e addirittura scendere in campo.

Leggi anche – Inter, Marotta su Lautaro Martinez: “Non ha chiesto di andare via”

NOVITÀ – SEGUICI ANCHE SU INSTAGRAM NEL NOSTRO NUOVISSIMO CANALE: CLICCA QUI

Calciomercato Brescia: l’addio di SuperMario posticipato a fine stagione

Nonostante Massimo Cellino e Mario Balotelli sembravano pronti a risolvere la questione contrattuale per vie legali, quindi, fino al termine della stagione le parti potrebbero continuare a viaggiare insieme. Poi la salvezza del Brescia (difficile ma non impossibile) deciderà il resto. La sensazione è quella di una separazione imminente, anche e soprattutto per le ingenti richieste economiche di SuperMario ma l’addio potrebbe prolungarsi di qualche mese.